WADA обвинило Антидопинговый центр Украины в нарушении кодекса
- Reuters
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«Имеются убедительные и подтверждённые доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или тренерами, чтобы предупредить их о скором тестировании», — цитирует пресс-служба WADA главу департамента расследований Гюнтера Янгера.
Более того, по его словам, были выявлены случаи, когда вся национальная команда по виду спорта присутствовала в НАДЦУ в ожидании тестирования.
Утверждается, что, как правило, Антидопинговый центр Украины прибегал к подобным действиям перед важными международными соревнованиями.
Нарушения были выявлены по итогам расследования под кодовым названием «Операция Геркулес», которое было начато в 2019 году.
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