WADA обвинило Антидопинговый центр Украины в нарушении кодекса

Департамент расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении кодекса.

«Имеются убедительные и подтверждённые доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или тренерами, чтобы предупредить их о скором тестировании», — цитирует пресс-служба WADA главу департамента расследований Гюнтера Янгера.

Более того, по его словам, были выявлены случаи, когда вся национальная команда по виду спорта присутствовала в НАДЦУ в ожидании тестирования.

Утверждается, что, как правило, Антидопинговый центр Украины прибегал к подобным действиям перед важными международными соревнованиями.

Нарушения были выявлены по итогам расследования под кодовым названием «Операция Геркулес», которое было начато в 2019 году.

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