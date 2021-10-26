В Федерации компьютерного спорта России прокомментировали идею о допинг-контроле на кибертурнирах

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Анастасия Белоусова
Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал RT предложение ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.
В Федерации компьютерного спорта России прокомментировали идею о допинг-контроле на кибертурнирах
  • Reuters

Смит отметил, что на киберспорт распространяются точно такие же требования по соблюдению антидопинговых правил, как и на остальные виды спорта.

По его словам, проверка не поголовная, спортсмены сдают тесты «в случае их включения в пул тестирования».

«Между ФКС России и РУСАДА подписано соглашение, согласно которому участники киберспортивных соревнований, проводимых организацией, в обязательном порядке проходят обучение на сайте РУСАДА и тестирование на знание антидопингового законодательства. Подобное соглашение подписано между Международной федерацией киберспорта (IESF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — уточнил он.

Президент федерации добавил, что санкции в случае нарушения этого законодательства также едины для всех видов спорта.

«Стоит отметить, что они распространяются не только на самих игроков, но и на всех людей, так или иначе задействованных в их подготовке: тренеров, медиков и законных представителей», — заключил он.

Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.

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