Эксперт прокомментировал предложение ввести допинг-контроль на отечественные киберспортивные турниры

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Анастасия Белоусова
Независимый эксперт по компьютерным и видеоиграм Александр Кузьменко прокомментировал предложение проректора РТУ МИРЭА Игоря Тарасова разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.
Эксперт прокомментировал предложение ввести допинг-контроль на отечественные киберспортивные турниры
  • Reuters

Эксперт считает, что киберспорт и обычный спорт ничем не отличаются.

«Как у обычных футболистов есть тренировочные базы, спонсоры и форма — то же самое есть у самых наших лучших киберспортсменов. Допинг-контроль — это интересно», — считает Кузьменко.

Он отметил, что вопрос допинг-контроля — это зона ответственности самих игроков.

«Те игроки, которые играют профессионально, они уже точно не пользуются никаким допингом, потому что проблему «быстро быстро кликать мышкой» невозможно решить стероидами», — уточнил эксперт.

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.

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