Матыцин считает, что победа Team Spirit на The International сделает киберспорт в России популярнее

Министр спорта Олег Матыцин считает, что победа игроков киберспортивной команды Team Spirit на турнире The International по игре Dota 2 позволит сделать киберспорт более популярным в России.

«Любая победа — это очень сильный мотиватор. В том виде деятельности, в котором она была одержана российскими представителями киберспорта, наверное, она посодействует привлечению и развитию этого направления», — цитирует Матыцина ТАСС.

7 октября игроки российской киберспортивной команды Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале россияне со счётом 3:2 обыграли китайскую организацию PSG LGD, партнёром которой является французский футбольный клуб ПСЖ.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. В 2021 году соревнования перенесли из Стокгольма в Бухарест, турнир проводился без зрителей. Team Spirit за победу получила $18,2 млн.

Ранее депутат Свищёв поздравил Team Spirit с победой на The International 10.