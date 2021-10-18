Депутат Свищёв поздравил Team Spirit с победой на The International 10

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с победой в гранд-финале The International 10 (TI10) — крупнейшего турнира по Dota 2.

«Начнём с того, что киберспорт не отличается от других видов спорта. У нас огромное количество дисциплин и видов, поэтому я считаю, что ребята, которые выиграли соревнование, достойны, почему нет, таких же наград, как и любой другой вид спорта», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, если участники команды продолжат в том же темпе выигрывать соревнования, то «могут претендовать в том числе на правительственные награды».

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее игроки Team Spirit рассказали, как потратят более $18 млн призовых за победу на TI10.