Победа и $18,2 млн призовых: российская команда Team Spirit выиграла главный турнир по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые выиграла The International — чемпионат мира по Dota 2. Она завоевала главный приз в размере $18,2 млн, то есть больше $3,5 млн на каждого игрока. Первоначально коллектив не рассматривался в качестве фаворита турнира, однако смог одержать едва ли не самую непредсказуемую победу в его истории.

Главный турнир по Dota 2 — The International — завершился оглушительной сенсацией, претендующей на звание самого невероятного события года в киберспорте. Российская команда Team Spirit одержала победу в десятом ежегодном турнире, при том что совершенно не рассматривалась даже в качестве тёмной лошадки этих соревнований. В гранд-финале она обыграла в пяти матчах китайский коллектив PSG.LGD, основных фаворитов, и заработала $18,2 млн.

The International, или TI, можно назвать чемпионатом мира по Dota 2 — самой популярной киберспортивной дисциплине. Этот турнир проводится с 2011 года и всегда привлекает к себе такое повышенное внимание, на которое не могут рассчитывать многие офлайновые виды спорта. Его первым победителем стала украинская команда Natus Vincere (Na'Vi). С тех пор представители СНГ (в киберспорте принято говорить о нём как о самостоятельном регионе) ни разу не выигрывали TI.

Нынешний розыгрыш The International состоялся в Бухаресте после двухлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Его участниками стали 18 команд со всего мира, в том числе две из России. Первой стала Virtus.pro, которая традиционно входит в группу основных фаворитов и получила прямое приглашение на TI. В прошлом ей удавалось делить пятое и шестое места, и это был лучший показатель для российских команд за всё время.

Вторым участником от России стала Team Spirit, чья история попадания на The International достойна отдельного упоминания. Состав команды был сформирован практически с нуля — к единственному известному болельщикам игроку Ярославу Найдёнову (Miposhka) добавились совершенно новые партнёры, у которых не было почти никакого опыта на профессиональной сцене. Ими стали россияне Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse), а также украинские игроки Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

Новая команда не выделялась на фоне других коллективов из СНГ, однако именно Team Spirit стала победителем региональной квалификации, прошедшей в июне. По ходу этого турнира Miposhka и компания мощно прошли по сетке плей-офф, но в финале испытали сильное сопротивление со стороны известного в СНГ коллектива Team Empire. В серии до трёх побед Team Spirit уступала со счётом 1:2, но в итоге смогла выиграть две решающие карты (так в Dota 2 обычно называются матчи) и пробилась на The International.

Больших успехов от коллектива, существующего меньше года, не ждали. Коэффициент на победу Team Spirit составлял 29 баллов, что говорит о совсем скромных ожиданиях от этой команды. В первых матчах группового этапа она действительно стала их оправдывать — из первых восьми матчей Team Spirit выиграла всего лишь два. Но затем ей удалось собраться в играх с равными по силе соперниками и зацепиться за путёвку в верхнюю сетку плей-офф — от нижней она отличается тем, что у команд есть шанс на проигрыш в одной из серий. Virtus.pro при этом стали вторыми в другой группе.

Основной турнир начался для Team Spirit со встречи с IG. Российская команда потерпела поражение и отправилась добывать путёвку в гранд-финал через более сложную нижнюю сетку. С этого момента коллектив стал поставлять одну сенсацию за другой. Team Spirit прошла победителей двух последних TI — команды OG и Virtus.pro, которой до этого уступали 29 раз подряд, и взяла реванш у IG. В финале нижней сетки команда проиграла первый матч Team Secret, но сумела выиграть два следующих. Так впервые с 2013 года представители СНГ пробились в гранд-финал The International, где счёт уже ведётся до трёх побед.

Соперниками Team Spirit ожидаемо стал один из главных фаворитов турнира — китайская PSG.LGD, чьим спонсором является футбольный клуб ПСЖ. За всё время выступлений в Бухаресте она проиграла всего лишь два матча из 23, что является фантастическим показателем.

Однако уже в первой финальной карте её ждал настоящий разгром. Team Spirit удивила соперников нестандартным выбором предметов для героев и позволила совершить всего лишь пять убийств. Так же плохо для китайцев прошла и следующая карта, где они снова оказалась беспомощными (во многом благодаря невероятной игре Collapse).

Затем PSG.LGD смогла показать свои сильнейшие стороны и нейтрализовать основных игроков Team Spirit, оставив за собой третью карту, а потом и сравнять счёт, выиграв четвёртый матч всего лишь за 25 минут.

Однако в решающей битве PSG.LGD боролась до последнего, но каждая стычка лишь увеличивала преимущество Team Spirit. В итоге российская команда впервые в истории стала победителем The International и завоевала главный приз — $18,2 млн, то есть больше $3,5 млн на каждого игрока.