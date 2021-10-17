Василий Уткин отреагировал на победу Team Spirit на The International 10

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал победу российской киберспортивной команды Team Spirit в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Dota 2, но, видимо, победа на The International — серьёзное событие. Как иначе назовёшь турнир, где за победу получаешь $18 млн? Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее игрок сборной России по футболу и французского «Монако» Александр Головин назвал огромным успехом победу Team Spirit на The International 10.