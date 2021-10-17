Головин назвал огромным успехом победу Team Spirit на The International 10

Футболист сборной России по футболу и французского «Монако» Александр Головин отреагировал на победу отечественной киберспортивной команды Team Spirit в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — цитирует Головина «Чемпионат».

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу поздравила Team Spirit с победой на The International 10.