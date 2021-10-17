Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с победой на The International 10
«Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по Dota2! В драматичном финале Team Spirit обыграли PSG.LGD и выиграли TI10! Красавцы!» — написано в Twitter-аккаунте национальной команды.
Кроме того, пресс-служба опубликовала состав Team Spirit в футболках сборной России.
Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.
За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.
За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).
Ранее в Федерации компьютерного спорта России высказались о победе Team Spirit на TI10.
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦🥳@Team__Spirit 👏#Dota2#TI10pic.twitter.com/szDYDTWfBY— Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2021