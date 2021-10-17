Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с победой на The International 10

Сборная России по футболу поздравила отечественную киберспортивную команду Team Spirit с победой в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по Dota2! В драматичном финале Team Spirit обыграли PSG.LGD и выиграли TI10! Красавцы!» — написано в Twitter-аккаунте национальной команды.

Кроме того, пресс-служба опубликовала состав Team Spirit в футболках сборной России.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее в Федерации компьютерного спорта России высказались о победе Team Spirit на TI10.