Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с победой на The International 10

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Сборная России по футболу поздравила отечественную киберспортивную команду Team Spirit с победой в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по Dota2! В драматичном финале Team Spirit обыграли PSG.LGD и выиграли TI10! Красавцы!» — написано в Twitter-аккаунте национальной команды.

Кроме того, пресс-служба опубликовала состав Team Spirit в футболках сборной России.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн. 

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее в Федерации компьютерного спорта России высказались о победе Team Spirit на TI10.

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