В Федерации компьютерного спорта России высказались о победе Team Spirit на TI10

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на победу отечественной команды Team Spirit в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Эмоции самые позитивные, ребята молодцы, они показали, что можно побеждать и китайцев на чемпионате мира. Главное — вера в себя и грамотная подготовка. Ребята в том числе участвовали и в наших соревнованиях, большом количестве турниров, получали там практику. У них нет звёздной болезни, у них всё получилось, они молодцы», — цитирует Смита РИА Новости.

По его словам, Федерация сделает всё возможное, чтобы событие не осталось незамеченным в том числе и в Министерстве спорта. Он также назвал важной данную победу для российского киберспорта и надеется, что отечественные команды будут выигрывать и в дальнейшем.

«Будет ли дополнительное денежное вознаграждение для ребят? Боюсь, к сожалению, нет, потому что вид спорта должен иметь ранг олимпийского. Когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, тогда всё это будет. Я киберспортом занимаюсь более 20 лет, и мне до этого рукой подать. Но процесс ещё может занять пять-семь лет», — добавил функционер.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit стала чемпионом The International 10. В финале она обыграла китайскую организацию PSG.LGD со счётом 3:2.