Team Spirit стали первой российской командой по Dota 2, вошедшей в топ-4 The International

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021.

Игра завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Team Spirit впервые в своей истории войдут в топ-4 крупнейшего турнира по Dota 2. Ранее ни одна российская команда этого не добивалась.

Кроме того, эта победа Team Spirit над Virtus.pro стала лишь второй в истории. До этого Team Spirit удавалось одолеть своих соотечественников в декабре 2015 года, а Virtus.pro выходили победителями из данного противостояния 31 раз, причём победная серия VP над TS длилась 29 матчей.

Общий призовой фонд турнира составляет больше $40 млн. Team Spirit уже заработают как минимум $2,4 млн.

Ранее сообщалось, что NAVI победили в гранд-финале турнира по CS:GO — StarLadder CIS RMR.