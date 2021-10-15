Team Spirit стали первой российской командой по Dota 2, вошедшей в топ-4 The International

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Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021.
Team Spirit стали первой российской командой по Dota 2, вошедшей в топ-4 The International
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Игра завершилась со счётом 2:1. 

Таким образом, Team Spirit впервые в своей истории войдут в топ-4 крупнейшего турнира по Dota 2. Ранее ни одна российская команда этого не добивалась. 

Кроме того, эта победа Team Spirit над Virtus.pro стала лишь второй в истории. До этого Team Spirit удавалось одолеть своих соотечественников в декабре 2015 года, а Virtus.pro выходили победителями из данного противостояния 31 раз, причём победная серия VP над TS длилась 29 матчей.

Общий призовой фонд турнира составляет больше $40 млн. Team Spirit уже заработают как минимум $2,4 млн.

Ранее сообщалось, что NAVI победили в гранд-финале турнира по CS:GO — StarLadder CIS RMR.

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