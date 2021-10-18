Капитан Team Spirit прокомментировал победу команды на The International 10

Игрок и капитан российской киберспортивной команды Team Spirit Ярослав Найдёнов, также известный как Miposhka, поделился эмоциями от победы в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.

«Вообще не знаю, что сказать. Даже не уверен, что защита титула случится. О будущем подумаем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Может быть, кто-то даже закончит карьеру. Просто мы выиграли такой большой приз! Есть ли вообще смысл теперь играть в «Доту»? — сказал Найдёнов после победы.

Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.

За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.

За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).

Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на победу Team Spirit на The International 10.