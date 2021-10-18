Игроки Team Spirit рассказали, как потратят более $18 млн призовых за победу на TI10
О своих планах киберспортсмены поделились в рамках шоу «Поздняя катка» на YouTube.
Так, Илья Мулярчук допускает, что может приобрести усадьбу, и хочет купить домик для своей кошки. Его партнёр по команде Мирослав Колпаков собирается потратить деньги на покупку жилья и автомобиля для отца.
Третий игрок Александр Хертек признался, что собирается приобрести квартиру в центре Москвы для своей 11-летней сестры. Ещё один член Магомед Халилов, в свою очередь заявил, что ему ничего не нужно, и он не знает, на что потратить призовые.
Team Spirit обыграла PSG.LGD со счётом 3:2.
За победу на The International 10, который прошёл в Бухаресте, Team Spirit получила $18,2 млн.
За Team Spirit выступают россияне Александр Хертек (никнейм — TORONTOTOKYO), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найдёнов (Miposhka), а также украинцы Илья Мулярчук (yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Тренирует же коллектив Айрат Газиев (Silent).
Ранее капитан Team Spirit прокомментировал победу команды на The International 10.