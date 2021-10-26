В России предлагают ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил разработать профильный Федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры. Копия письма на имя министра спорта России Олега Матыцина есть в распоряжении RT.

В своём обращении Тарасов отметил, что киберспорт — это одна из самых быстрорастущих цифровых отраслей, способная производить тысячи рабочих мест для молодых специалистов в кратчайшей перспективе.

«Просим Вас при участии экспертного сообщества разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части официального трудоустройства киберспортсменов. Кроме того, просим Вас ввести официальный допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры», — говорится в обращении.

Тарасов считает, что данные меры помогут не только предотвратить правонарушения в сфере компьютерного спорта, но будут также способствовать привлечению инвестиций и повышению лояльности аудитории.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что победа игроков киберспортивной команды Team Spirit на турнире The International по игре Dota 2 позволит сделать киберспорт более популярным в России.

7 октября игроки российской киберспортивной команды Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале россияне со счётом 3:2 обыграли китайскую организацию PSG LGD, партнёром которой является французский футбольный клуб ПСЖ.