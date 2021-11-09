Легкоатлет Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации
- AP
«Конечно, я мог сказать нет, но я не сделал этого. Я слушал руководителей и решил поступить так, как они сказали. Я, конечно, знаю, что из-за этой ситуации пострадали невиновные атлеты. Мне очень жаль», — цитирует Лысенко Reuters.
В отношении легкоатлета было заведено дело по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2018 году. Отмечалось, что спортсмен представил фальшивую справку о том, что не прошёл допинг-контроль по независимым от него обстоятельствам: там была указана несуществующая больница.
При сокращении срока дисквалификации было принято во внимание, что спортсмен дал показания на бывших чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна.
Ранее ВФВ выразила соболезнования в связи с кончиной Хамбиковой.