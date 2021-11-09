Легкоатлет Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации

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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о роли Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в своей дисквалификации.
Легкоатлет Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации
  • AP

«Конечно, я мог сказать нет, но я не сделал этого. Я слушал руководителей и решил поступить так, как они сказали. Я, конечно, знаю, что из-за этой ситуации пострадали невиновные атлеты. Мне очень жаль», — цитирует Лысенко Reuters.

В отношении легкоатлета было заведено дело по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2018 году. Отмечалось, что спортсмен представил фальшивую справку о том, что не прошёл допинг-контроль по независимым от него обстоятельствам: там была указана несуществующая больница.

При сокращении срока дисквалификации было принято во внимание, что спортсмен дал показания на бывших чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна.

Ранее ВФВ выразила соболезнования в связи с кончиной Хамбиковой.

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