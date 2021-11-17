Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА

Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics принял решение продлить дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщается на сайте World Athletics.

Напомним, в сентябре 2020 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года. Совет World Athletics в марте вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что конгрессу World Athletics будет рекомендовано продлить отстранение ВФЛА.