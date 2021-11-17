Источник: конгрессу World Athletics будет рекомендовано продлить отстранение ВФЛА

Руководитель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен будет рекомендовать конгрессу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить отстранение ВФЛА.

Об этом сообщает Inside the games. При этом в своём отчёте рабочая группа подтвердила, что российская сторона добилась хорошего прогресса в выполнении намеченных задач и ключевых показателей эффективности, определённых в стратегическом плане восстановления. Также отмечалось, что оплата затрат World Athletics происходит своевременно. Рабочая группа надеется, что ВФЛА продолжит своё движение в заданном направлении, чтобы выполнить оставшиеся задачи, необходимые для восстановления членства в международной федерации.

Конгресс World Ahletics состоится 17—18 ноября. В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил. Из-за этого российские спортсмены выступают на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе.

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