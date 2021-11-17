Источник: конгрессу World Athletics будет рекомендовано продлить отстранение ВФЛА

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Руководитель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен будет рекомендовать конгрессу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить отстранение ВФЛА.
Источник: конгрессу World Athletics будет рекомендовано продлить отстранение ВФЛА
  • © rusathletics.info

Об этом сообщает Inside the games. При этом в своём отчёте рабочая группа подтвердила, что российская сторона добилась хорошего прогресса в выполнении намеченных задач и ключевых показателей эффективности, определённых в стратегическом плане восстановления. Также отмечалось, что оплата затрат World Athletics происходит своевременно. Рабочая группа надеется, что ВФЛА продолжит своё движение в заданном направлении, чтобы выполнить оставшиеся задачи, необходимые для восстановления членства в международной федерации. 

Конгресс World Ahletics состоится 17—18 ноября. В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил. Из-за этого российские спортсмены выступают на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе.

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