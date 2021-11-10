Легкоатлетка Сидорова рассказала, где начнёт готовиться к новому сезону

Чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова рассказала о выборе места для предсезонной подготовки.

Спортсменка в своих соцсетях опубликовала фото из города Албуфейра, который расположен в самом южном регионе Португалии — Алгарве.

«Всегда в поездках предпочитаю новые места старым, однако есть и исключения. Я не могу придумать лучшего места для меня лично для рефлексии и перезагрузки. Ну и для тренировок в подготовительный период, конечно, тоже. Благодарна вселенной, что спустя два года я вновь здесь», — написала легкоатлетка на своей странице в Instagram.

На Олимпийских играх в Токио Сидорова завоевала серебро, а в финале Бриллиантовой лиги спортсменка одержала победу, установив новый личный рекорд 5,01 метра. Анжелика стала лишь второй женщиной в мире, которой покорилась высота выше пяти метров на открытом воздухе за всю историю прыжков с шестом. Второй спортсменкой, преодолевшей эту планку, является ещё одна россиянка — Елена Исинбаева.

Ранее легкоатлет Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации.