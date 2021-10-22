Олимпийская чемпионка Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене претендует на звание лучшей спортсменки планеты в 2021 году по версии Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

В список из десяти номинантов, помимо Ласицкене, вошли: американка Валари Оллман (метание диска), пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн (бег на 100 м с барьерами), Сифан Хассан (бег на 5000 м и 10 000 м) из Нидерландов, кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1500 м), Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами) из США, представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 400 м), американка Атинг Му (бег на 800 м, эстафета 4х400 м), Юлимар Рохас (тройной прыжок) из Венесуэлы и Элейн Томпсон c Ямайки (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м).

На счету 28-летней россиянки, помимо золота Токио, пять побед в финалах Бриллиантовой лиги и три — на чемпионатах мира.

Победители конкурса будут объявлены в декабре.

Ранее сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) признала Ласицкене лучшей спортсменкой сентября.