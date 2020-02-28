Матыцин: лёгкая атлетика должна вновь стать королевой спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что главной задачей нового руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко должен стать кризисный менеджмент организации до Олимпийских игр — 2020.
Матыцин: лёгкая атлетика должна вновь стать королевой спорта
  • РИА Новости

«Главные задачи Юрченко до проведения очередной выборной конференции, которая должна состояться после Олимпийских игр, — это восстановление статуса ВФЛА как полноправного члена World Athletics, обеспечение спортсменов правом участвовать в соревнованиях и консолидация всех сил для построения эффективной работы федерации. Это проведение соревнований, обеспечение подготовки спортсменов к этим стартам, решение вопросов, связанных с подготовкой кадров. Но главное — это кризисное управление до Олимпийских игр. Задача непростая, но надеюсь, что она будет решена не только президентом, но и совместно с президиумом. Министерство спорта готово оказывать поддержку в рамках тех компетенций, которые у нас есть. Лёгкая атлетика должна стать опять королевой спорта, которой она всегда являлась», — сказал Матыцин RT.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Матыцин рассказал, каких шагов ждёт от нового президента ВФЛА.

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