Матыцин: лёгкая атлетика должна вновь стать королевой спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что главной задачей нового руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко должен стать кризисный менеджмент организации до Олимпийских игр — 2020.

«Главные задачи Юрченко до проведения очередной выборной конференции, которая должна состояться после Олимпийских игр, — это восстановление статуса ВФЛА как полноправного члена World Athletics, обеспечение спортсменов правом участвовать в соревнованиях и консолидация всех сил для построения эффективной работы федерации. Это проведение соревнований, обеспечение подготовки спортсменов к этим стартам, решение вопросов, связанных с подготовкой кадров. Но главное — это кризисное управление до Олимпийских игр. Задача непростая, но надеюсь, что она будет решена не только президентом, но и совместно с президиумом. Министерство спорта готово оказывать поддержку в рамках тех компетенций, которые у нас есть. Лёгкая атлетика должна стать опять королевой спорта, которой она всегда являлась», — сказал Матыцин RT.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Матыцин рассказал, каких шагов ждёт от нового президента ВФЛА.