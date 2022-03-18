Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Матыциным

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.
Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Матыциным
  • РИА Новости

Об этом сообщил муж спортсменки Владас Ласицкас РИА Новости.

По его словам, Мария не давала согласия на встречу и отказалась от мероприятия, потому что ей нужна не поддержка, а возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира.

Напомним, что 17 марта организаторы Бриллиантовой лиги приняли решение не допускать легкоатлетов из России и Белоруссии до соревнований. Решение об отстранении было принято по рекомендациям руководящих спортивных федераций.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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