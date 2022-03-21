Глава ВФЛА Привалова высказалась против ультиматума World Athletics

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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова не поддерживает идею выдвижения ультиматума World Athletics по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Глава ВФЛА Привалова высказалась против ультиматума World Athletics
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Возможен ли ультиматум с нашей стороны? Сложно сказать. Обычно они не приносят желаемых результатов. Это будет уже крайняя мера, которая ведёт к разрыву. Я не сторонница таких категоричных методов, считаю, что нужно действовать по-другому», — сказала прославленная спортсменка RT.

Она разъяснила, что ВФЛА направила в WA ряд обращений, на которые сейчас ожидает ответы. В частности, до организации была доведена позиция российских легкоатлетов, которые потребовали от национальной федерации остановить процесс восстановления, если им не будет гарантировано участие в соревнованиях. Это подразумевает и прекращение регулярных отчислений в бюджет World Athletics. По словам главы федерации, этот вопрос зависит от реакции международных чиновников.

«Те задолженности, которые накопились до марта, будут погашены. А будут ли производиться выплаты в дальнейшем, зависит от того, что они ответят на наши письма, как пойдёт последующий диалог», — подчеркнула Привалова.

Ранее Привалова заявила, что ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от международных турниров.

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