Глава ВФЛА Привалова высказалась против ультиматума World Athletics

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова не поддерживает идею выдвижения ультиматума World Athletics по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Возможен ли ультиматум с нашей стороны? Сложно сказать. Обычно они не приносят желаемых результатов. Это будет уже крайняя мера, которая ведёт к разрыву. Я не сторонница таких категоричных методов, считаю, что нужно действовать по-другому», — сказала прославленная спортсменка RT.

Она разъяснила, что ВФЛА направила в WA ряд обращений, на которые сейчас ожидает ответы. В частности, до организации была доведена позиция российских легкоатлетов, которые потребовали от национальной федерации остановить процесс восстановления, если им не будет гарантировано участие в соревнованиях. Это подразумевает и прекращение регулярных отчислений в бюджет World Athletics. По словам главы федерации, этот вопрос зависит от реакции международных чиновников.

«Те задолженности, которые накопились до марта, будут погашены. А будут ли производиться выплаты в дальнейшем, зависит от того, что они ответят на наши письма, как пойдёт последующий диалог», — подчеркнула Привалова.

Ранее Привалова заявила, что ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от международных турниров.