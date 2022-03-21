Привалова: ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от международных турниров

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что федерация пока не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения российских спортсменов от международных турниров, проходящих под эгидой World Athletics.

«Апелляции не будет. Мы рассматриваем вариант обращения в CAS впоследствии, если не найдём понимания со стороны World Athletics по тем моментам и вопросам, которые сейчас перед ними обозначили. В первую очередь это требование отделить политическую подоплёку отстранения спортсменов от технических моментов восстановления федерации», — заявила олимпийская чемпионка RT.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация 1 марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой, «в обозримом будущем». Срок подачи апелляции на решение истекает 21 марта. Россияне уже пропустили чемпионат мира в закрытых помещениях, проходивший в Белграде.

Ранее сообщалось, что американский легкоатлет Холлоуэй повторил свой мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами.