Американский легкоатлет Холлоуэй повторил свой мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами
- AP
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В полуфинальном забеге 24-летний спортсмен финишировал за 7,29 секунды. Таким образом, он повторил своё достижение, которое установил в феврале 2021 года на турнире в Мадриде.
Холлоуэй является серебряным призёром Игр в Токио в беге на 110 метров с барьерами, также он становился чемпионом мира 2019 года в этой дисциплине.
Ранее сообщалось, что венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке.