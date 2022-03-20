Американский легкоатлет Холлоуэй повторил свой мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами

Американец Грант Холлоуэй повторил собственный мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде.

В полуфинальном забеге 24-летний спортсмен финишировал за 7,29 секунды. Таким образом, он повторил своё достижение, которое установил в феврале 2021 года на турнире в Мадриде.

Холлоуэй является серебряным призёром Игр в Токио в беге на 110 метров с барьерами, также он становился чемпионом мира 2019 года в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке.