Венесуэльская легкоатлетка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила новый мировой рекорд в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде.
Венесуэльская легкоатлетка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке
  • AP
  • © Darko Vojinovic

В своей лучшей попытке 26-летняя спортсменка прыгнула на 15,74 м. Причём предыдущее достижение принадлежало самой Рохас, которое она установила на международном турнире в Мадриде в 2020 году.

Второе место в Белграде заняла украинка Марина Бех-Романчук, а тройку лучших замкнула представительница Ямайки Кимберли Уильямс.

Ранее сообщалось, что Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям.

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