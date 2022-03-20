Венесуэльская легкоатлетка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке
- AP
- © Darko Vojinovic
В своей лучшей попытке 26-летняя спортсменка прыгнула на 15,74 м. Причём предыдущее достижение принадлежало самой Рохас, которое она установила на международном турнире в Мадриде в 2020 году.
Второе место в Белграде заняла украинка Марина Бех-Романчук, а тройку лучших замкнула представительница Ямайки Кимберли Уильямс.
Ранее сообщалось, что Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям.