Россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе
- Reuters
Ласицкене в 2021 году выиграла золотую медаль на Играх в Токио, стала победительницей Бриллиантовой лиги, а также установила лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,05 м.
Сидорова стала второй на Олимпиаде, тоже выиграла Бриллиантовую лигу, а также установила лучший результат сезона в мире, взяв планку 5,01 м.
Голосование проводится в Twitter European Athletics и завершится 3 октября.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет задержан с наркотическими веществами в Санкт-Петербурге.