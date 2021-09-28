Россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене, а также чемпионка мира и Европы в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова были номинированы на звание спортсменки года в Европе по версии European Athletics.
Россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе
  • Reuters

Ласицкене в 2021 году выиграла золотую медаль на Играх в Токио, стала победительницей Бриллиантовой лиги, а также установила лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,05 м.

Сидорова стала второй на Олимпиаде, тоже выиграла Бриллиантовую лигу, а также установила лучший результат сезона в мире, взяв планку 5,01 м.

Голосование проводится в Twitter European Athletics и завершится 3 октября.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет задержан с наркотическими веществами в Санкт-Петербурге.

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