В России создадут аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги

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Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский сообщил, что аналог Бриллиантовой лиги будет создан в России.
В России создадут аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы придумали создать аналог Бриллиантовой лиги, как только нашу федерацию восстановят в членстве, наши спортсмены будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень», — цитирует ТАСС.

По его словам, турнир назовут «Королева российского спорта». В программу соревнований в том числе войдут командный чемпионат России и первенство страны.

«Мы варимся в собственном соку, выступаем на небольших местечковых стартах, где из-за невысокой конкуренции трудно показать высокие результаты», — заключил он.

Уточняется, что вопрос создания соревнований находится на согласовании в Министерстве спорта.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Ранее Борзаковский заявил, что ВФЛА сделает турниры открытыми после восстановления в World Athletics.

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