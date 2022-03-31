В России создадут аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги
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«Мы придумали создать аналог Бриллиантовой лиги, как только нашу федерацию восстановят в членстве, наши спортсмены будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень», — цитирует ТАСС.
По его словам, турнир назовут «Королева российского спорта». В программу соревнований в том числе войдут командный чемпионат России и первенство страны.
«Мы варимся в собственном соку, выступаем на небольших местечковых стартах, где из-за невысокой конкуренции трудно показать высокие результаты», — заключил он.
Уточняется, что вопрос создания соревнований находится на согласовании в Министерстве спорта.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.
Ранее Борзаковский заявил, что ВФЛА сделает турниры открытыми после восстановления в World Athletics.