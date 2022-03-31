Борзаковский: ВФЛА сделает турниры открытыми после восстановления в World Athletics

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Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский рассказал о ближайших турнирах под эгидой ассоциации.
Борзаковский: ВФЛА сделает турниры открытыми после восстановления в World Athletics
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы не сможем пока сделать соревнования открытыми для всех желающих. Пока идет процедура восстановления ВФЛА в World Athletics, нам запрещено привлекать спортсменов из-за рубежа или тех, кто имеет нейтральный статус. Но как только нас восстановят, мы обязательно сделаем наши внутренние турниры открытыми», – цитирует Борзаковского РИА Новости.

По его словам, сезон-2021/22 планируется выстроить с командного чемпионата в конце мая и завершить в конце августа Спартакиадой министерства спорта. Соревнования пройдут по всей России. В том числе в Москве, Сочи, Чебоксарах, Оренбурге, Челябинске.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) 1 марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Ранее Ирина Привалова заявила, что ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от международных турниров.

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