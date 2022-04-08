«Здравый смысл ещё существует»: арбитражный суд удовлетворил апелляцию саночников и допустил их к международным стартам

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта отменил решение исполкома о временном отстранении россиян и запрете на проведение соревнований на территории РФ. Отмечается, что FIL не имела оснований для наложения таких санкций. Окончательно судьба Федерации санного спорта России определится в ближайшее время. По словам исполнительного директора федерации Станислава Тюрина, на внеочередном конгрессе FIL собираются поднять вопрос об исключении ФССР из состава организации.

Маленькая победа



Арбитражный суд Международной федерации санного спорта огласил решение по апелляции россиян, которых не допускают к международным соревнованиям. Он занял сторону пострадавших и отменил временное отстранение отечественных спортсменов, тренеров, специалистов и судей от участия в турнирах под эгидой FIL, а также запрет на их проведение на территории РФ.

Они обратили внимание на то, что исполком организации, согласно своему уставу, не имел оснований для наложения санкций на ФССР. Запрет был основан только на гражданстве атлетов и является проявлением запрещённой дискриминации.

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Как отметила президент ФССР Наталья Гарт, арбитражный суд FIL полностью удовлетворил апелляцию национальной федерации.

«На заседании присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин вместе с адвокатами… Мы находились в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — приводит слова Гарт ТАСС.

В Министерстве спорта РФ положительно отреагировали на данную новость. В ведомстве пообещали и дальше оказывать необходимую поддержку общественным организациям в защите их прав и интересов. В ОКР обратили внимание, что арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил: отстранение россиян продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований.

«Кроме того, арбитраж указал, что исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении ФССР и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений. ОКР особо подчёркивает, что указанная аргументация арбитражного суда FIL полностью совпадает с принципиальной позицией Олимпийского комитета России, которая была изложена в заявлении исполкома ОКР от 3 марта 2022 года», — отметили в комитете.

Бывший саночник сборной России, а в настоящий момент тренер национальной команды Александр Перетягин признался, что ждал такого вердикта судей.

«С одной стороны, вердикт получился неожиданным, но с другой — мы ждали адекватного поведения и решения. Все доводы были представлены в полной мере. Всё с нашей стороны было сделано вовремя и правильно. Эмоции, конечно, положительные. Продолжаем дальше работать», — цитирует Перетягина «Чемпионат».

При этом двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что теперь создан прецедент и в дальнейшем можно рассчитывать на положительный исход по итогам рассмотрения других исков национальных федераций.

«Это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл ещё окончательно не пропал. Это очень важно. Если честно, думал, наши западные коллеги уже настолько растоптали спортивное международное право, что даже арбитражный суд пойдёт по их стопам. Но, к великому счастью, всё-таки здравый смысл ещё существует. Очень верю, что данное решение станет прецедентом, и надеюсь, теперь пойдёт вал оправдательных приговоров в пользу наших спортсменов», — сказал Васильев в интервью RT.

Не конец противостояния



Однако радоваться произошедшему пока преждевременно. Как отметила юрист Анна Анцелиович, изначально исполком FIL наложил санкции на спортсменов без отстранения федерации. Этот факт мог сыграть важную роль при принятии решения арбитражным судом.

«Это очень странный ход, тем более наказание людей за действия, которых они не совершали. Для атлетов данная ситуация находится вне их контроля. Думаю, именно это и сыграло роль при удовлетворении апелляции ФССР», — сказала юрист.

Похоже, желая исправить свою ошибку, FIL решила собрать экстренный конгресс, на повестке дня которого значится исключение ФССР из числа членов международной федерации и Наталии Гарт — из её исполкома. Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«Мы считаем, что внеочередной конгресс неправомочен рассматривать такие вопросы. Если будет принято решение против нас, мы опять будем обращаться либо в арбитражный суд FIL, либо в CAS. Мы продолжаем настаивать на соблюдении устава международной федерации», — подчеркнул функционер.

При этом депутат Госдумы РФ Светлана Журова задалась вопросом, что при исключении ФССР из FIL произойдёт со спортсменами.

«Если саночники не дисквалифицированы, а федерация исключена, они же должны иметь право выступать? И как это будет обеспечно — в личном формате? Мы атлетов не трогаем, молодцы, но зато ФССР исключили... Думаю, в любом случае наша сторона подаст апелляцию в CAS, если подобное решение примут. Это вообще некий всемирный заговор, где каждый имеет право на кого-то давить. Даже если ты думаешь иначе. Это демократия? По-моему, нет. Ведь для вынесения любого вердикта должны иметься объективные причины. Что именно нарушила федерация? Какова причина её исключения? А сейчас сами иностранные чиновники находятся в состоянии шока и не знают, что делать и куда бежать», — отметила Журова в интервью RT.