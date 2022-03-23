Бобслеисты и скелетонисты из России из-за отстранения федерации не могут получить призовые
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Из-за временной приостановки членства нашей федерации в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перечисление денег, заработанных российскими спортсменами в завершившемся международном сезоне, пока не представляется возможным», — цитирует ТАСС представителя ФБР.
В федерации уточнили, что вопрос по выплате призовых приостанавливается на период отстранения. Вместе с тем Федерация бобслея России продолжит искать пути решения этой проблемы.
2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле.
Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов.
Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.