Бобслеисты и скелетонисты из России из-за отстранения федерации не могут получить призовые

В Федерации бобслея России (ФБР) сообщили, что российские спортсмены из-за санкций не смогут получить денежные вознаграждения за свои достижения в международных соревнованиях в сезоне-2021/22.

«Из-за временной приостановки членства нашей федерации в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перечисление денег, заработанных российскими спортсменами в завершившемся международном сезоне, пока не представляется возможным», — цитирует ТАСС представителя ФБР.

В федерации уточнили, что вопрос по выплате призовых приостанавливается на период отстранения. Вместе с тем Федерация бобслея России продолжит искать пути решения этой проблемы.

2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле.

Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.