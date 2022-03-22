Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов
- Gettyimages.ru
- © Patrick Goosen/BSR Agency
«Мы подали в апелляционный трибунал IBSF», — цитирует Аникину ТАСС.
2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле.
Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к участию вспортивных соревнованиях из-за политической обстановки. Многие спортивные международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.
Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.