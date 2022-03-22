Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов

Короткая ссылка
Президент Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина сообщила, что направила апелляцию в трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение исполкома организации об отстранении россиян от соревнований под её эгидой.
Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Goosen/BSR Agency

«Мы подали в апелляционный трибунал IBSF», — цитирует Аникину ТАСС.

2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к участию вспортивных соревнованиях из-за политической обстановки. Многие спортивные международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.   

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить