Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина сообщила, что направила апелляцию в трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение исполкома организации об отстранении россиян от соревнований под её эгидой.

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«Мы подали в апелляционный трибунал IBSF», — цитирует Аникину ТАСС. 2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле. Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к участию вспортивных соревнованиях из-за политической обстановки. Многие спортивные международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном. Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.