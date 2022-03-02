Международная федерация санного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях

Короткая ссылка
Руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.
Международная федерация санного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях
  • Gettyimages.ru

Саночники из России отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIL, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, от международных турниров отстранены российские тренеры и официальные лица.

Также Россия не сможет принимать у себя соревнования под эгидой FIL.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к спортивным соревнованиям из-за политической обстановки. Многие спортивные международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

В МОК заявили, что его рекомендации не направлены против российских спортсменов.

Глава МИД Сергей Лавров не ожидал, что санкции коснутся спортсменов.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) приняло решение временно приостановить членство Федерации бобслея России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить