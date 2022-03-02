Международная федерация санного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях

Руководство Международной федерации санного спорта (FIL) приняло решение наложить пакет санкций на Россию.

Саночники из России отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIL, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, от международных турниров отстранены российские тренеры и официальные лица.

Также Россия не сможет принимать у себя соревнования под эгидой FIL.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к спортивным соревнованиям из-за политической обстановки. Многие спортивные международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

В МОК заявили, что его рекомендации не направлены против российских спортсменов.

Глава МИД Сергей Лавров не ожидал, что санкции коснутся спортсменов.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) приняло решение временно приостановить членство Федерации бобслея России.