Журова высказалась о возможном исключении Федерации санного спорта России из FIL

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможное исключение Федерации санного спорта России из состава Международной федерации санного спорта (FIL).

«Если спортсмены не дисквалифицированы, а федерация исключена, они же должны иметь право выступать. В каком-то личном формате? Или как будет? Мы атлетов не трогаем, молодцы, но зато ФССР исключили — и всё равно вам нельзя на старты? Думаю, что в любом случае наша сторона будет подавать апелляцию в CAS, если подобное решение примут», — заявила Журова в интервью RT.

Она также назвала происходящее всемирным заговором, где каждый имеет право давить на кого-то, если он думает иначе.

«Это демократия? По-моему, нет. Ведь в любом случае для принятия любого решения должны быть объективные причины. Что именно нарушила федерация? Какая именно причина её исключения? А сейчас сами иностранные чиновники находятся в состоянии шока и не знают, что делать и куда бежать», — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что в ФССР готовы оспорить решение конгресса FIL в случае своего исключения.