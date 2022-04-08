В ФССР готовы оспорить решение конгресса FIL в случае своего исключения

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин заявил, что организация подаст апелляцию в том случае, если её исключат из состава Международной федерации санного спорта (FIL).
В ФССР готовы оспорить решение конгресса FIL в случае своего исключения
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  • © AndreyPopov

«Сегодня будет экстраординарный конгресс FIL. В повестке конгресса два вопроса. Это полное исключение ФССР из FIL. Второй вопрос — это исключение президента ФССР Наталии Сергеевны Гарт из исполкома международной федерации», — цитирует Тюрина ТАСС.

По его мнению, внеочередной конгресс организации не имеет права рассматривать такие вопросы.

«Если будет принято решение против нас, то мы опять будем обращаться либо в Арбитражный суд FIL, либо в CAS. Мы продолжаем настаивать на соблюдении устава международной федерации», — добавил Тюрин.

8 марта Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований. FIL отстранила отечественных спортсменов 2 марта от турниров под эгидой организации. Это же касалось российских тренеров и официальных лиц. 

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что удовлетворение апелляции ФССР в Арбитражном суде FIL является хорошим прецедентом.

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