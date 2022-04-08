Юрист: удовлетворение апелляции ФССР в Арбитражном суде FIL — это хороший прецедент

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) признать незаконными отстранение российских атлетов от международных соревнований.

«Удовлетворение апелляции и допуск российских саночников до международных соревнований — очень хороший прецедент для остальных спортивных федераций, который будет принят во внимание», — цитирует Анцелиович «Чемпионат».

По её словам, для остальных федераций будет важно то, что подобные решения уже были признаны неправомерными.

«Юридически вынесение решения напрямую по спортсменам, без отстранения федерации — это очень странный ход, тем более наказание людей за действия, которые они не совершали. Для спортсменов эта ситуация находится вне их контроля», — добавила Анцелиович.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) полностью поддержал решение Арбитражного суда FIL снять запрет с российских саночников.