ОКР поддержал решение арбитражного суда FIL снять запрет с российских саночников

Олимпийский комитет России (ОКР) полностью поддержал решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) признать незаконными отстранение российских атлетов и запрет на проведение международных соревнований в России.

Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что аргументация арбитражного суда FIL полностью совпадает с позицией комитета, которая была изложена в заявлении исполкома ОКР от 3 марта 2022 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Федерация бобслея России (ФБР) сообщила, что российские спортсмены из-за санкций не смогут получить денежные вознаграждения за свои достижения на международных соревнованиях в сезоне-2021/22.