ОКР поддержал решение арбитражного суда FIL снять запрет с российских саночников
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.
«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что аргументация арбитражного суда FIL полностью совпадает с позицией комитета, которая была изложена в заявлении исполкома ОКР от 3 марта 2022 года.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Ранее Федерация бобслея России (ФБР) сообщила, что российские спортсмены из-за санкций не смогут получить денежные вознаграждения за свои достижения на международных соревнованиях в сезоне-2021/22.