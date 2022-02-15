Саночник Демченко поделился впечатлениями от просмотра Олимпиады-2022

Саночник Альберт Демченко, призёр Олимпийских игр, поделился впечатлениями от просмотра ОИ-2022.

«Олимпиада 2022 года в Пекине является первой за всю мою карьеру, которую я смотрю по телевизору. С 1992 по 2014 год я как спортсмен в составе сборной команды России принял участие в семи зимних Олимпийских играх», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Демченко, за Играми в Пекине он наблюдает из Перми.

Как отметил спортсмен, все жители региона могут порадоваться медалям, завоёванным их земляками — Татьяной Ивановой, Анастасией Смирновой и Евгением Климовым.

«На самом деле, я смотрю все соревнования: это лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, бобслей, и болею за всю сборную Олимпийского комитета России без исключения. Все наши ребята — большие молодцы. Дают нам возможность наблюдать за ними и получать удовольствие от их побед и выступлений», — добавил Демченко.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своём будущем после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.