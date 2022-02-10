Призёрка ОИ-2022 Иванова намерена выступать ещё как минимум два года

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Российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своём будущем после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Что дальше? Дальше продолжаем работать. В 2023-м чемпионат мира пройдёт в Оберхофе. Там, конечно же, не моя профильная трасса, зато в 2024-м соревноваться предстоит в Альтенберге, а это одна из моих самых любимых трасс. Дальше я пока не загадываю. Решила для себя, что точно буду выступать ещё два года, а там посмотрим», — сказала Иванова в интервью RT.

По словам 30-летней спортсменки, ей хотелось бы принять участие в своих четвёртых Олимпийских играх, но всё будет зависеть от состояния здоровья.

«Если раньше ты мог стартануть, сделать преимущество и этого запаса хватало, сейчас, если взять первую шестёрку или даже десятку, все научились стартовать, соревноваться стало намного тяжелее. Приходится постоянно что-то придумывать с санями, ломать голову, как сделать так, чтобы они стали ещё быстрее. Ведь если сравнить, какая техника была у нас в 2010-м и какая сейчас, — это совершенно разные машины», — добавила Иванова.

Ранее Иванова призналась, что ей бывает страшно во время стартов.