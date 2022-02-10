Саночница Иванова призналась, что иногда ей бывает страшно во время стартов

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Бронзовая призёрка Игр 2022 года в санном спорте Татьяна Иванова ответила на вопрос, бывает ли ей страшно во время стартов.

«Когда смотришь со стороны на то, как соревнуются другие, бывает не по себе. А когда едешь сам, бояться просто некогда. Иногда заезд заканчивается — и запоздало ощущаешь, как накатывает адреналин и начинает колбасить. Ещё бывают трассы, где не получается пройти какие-то участки хорошо. Но всё равно садишься и стартуешь в полную силу, чётко понимая при этом, что можешь упасть так, что мало не покажется. Это страшновато», — сказала Иванова в интервью RT.

Ранее Иванова объяснила, почему было бессмысленно экспериментировать по ходу заездов на ОИ.