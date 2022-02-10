Иванова объяснила, почему было бессмысленно экспериментировать по ходу заездов на ОИ

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Бронзовая призёрка Игр 2022 года в санном спорте Татьяна Иванова вспомнила о знакомстве с олимпийской трассой в Пекине.

«Изначально мы планировали, что приедем в Пекин раньше. В планах федерации, насколько знаю, стояли две международные тренировочные недели. Но из-за COVID-19 всё стало сдвигаться. И получилось, что в ноябре мы прилетели на две с половиной недели — и сразу начались проблемы с тестами», — сказала Иванова в интервью RT.

По её словам, из-за этого их группу изолировали и сдвинули в расписании на самое позднее время. В итоге они заканчивали тренироваться только в час ночи, а затем 40 минут ехали в отель, где снова приходилось сдавать тесты.

«И я уже тогда думала, что хорошо бы иметь возможность изучить эту трассу со всеми её траекториями получше. Но как раз этого не получилось. Поэтому перед Играми я сказала и тренеру, и механику: максимум, что мы можем показать, — это то, что умеем. Пытаться экспериментировать по ходу заездов было уже бессмысленно», — добавила Иванова.

Ранее саночница Иванова рассказала о травме перед ОИ-2022, на которых она завоевала бронзу.