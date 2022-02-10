Саночница Иванова рассказала о травме перед ОИ-2022, на которых она завоевала бронзу

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Россиянка Татьяна Иванова, которая завоевала бронзовую медаль в санном спорте на Олимпиаде в Пекине, рассказала о травме, которую получила за два с половиной месяца до старта Игр.

«На самом деле своей бронзе я рада так, словно завоевала золото. Этот сезон оказался для меня сложноват. Я травмировалась на этой же самой трассе, когда мы были в Китае на тренировочной неделе, долго ходила на костылях, потом с лонгеткой, а нужно было любой ценой получать допуск на Игры. Вообще, хотела бы сказать отдельное спасибо врачам, которые меня восстанавливали. Они реально сделали невозможное. До самого моего выступления мы постоянно были на связи, так что я не чувствовала себя брошенной», — сказала Иванова в интервью RT.

По её словам, повреждение никак не повлияло на управление санями, однако при стартовом рывке всегда есть ощущение дискомфорта, когда у саночника есть проблема с ногами. Тем более, как она отметила, её подвижность была ограничена во время восстановления.

«Особенно сильно это чувствовалось на январских этапах Кубка мира, когда я снова начала выступать. Толкаться приходилось не ногами, а как бы руками и спиной. Соответственно, были проблемы с тем, чтобы себя хорошо вытолкнуть. Сейчас подвижность ноги стала лучше, мы очень много работали в тренажёрном зале, чтобы восстановить функции, необходимые для стартового разгона», — добавила Иванова.

Ранее саночник Семён Павличенко поделился своими переживаниями во время последнего заезда Ивановой в борьбе за бронзовую медаль зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.