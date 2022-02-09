Павличенко — об олимпийской бронзе Ивановой: от нервного напряжения ноги подкашивались

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Российский саночник Семён Павличенко поделился своими переживаниями во время последнего заезда Татьяны Ивановой в борьбе за бронзовую медаль зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Когда я наблюдал за выступлением Татьяны, у меня просто мурашки бежали по телу. А эмоции после её бронзы не описать никакими словами. И у меня ещё и ноги подкашивались, и тряслось всё внутри», — цитирует РИА Новости Павличенко.

По его словам, Иванова «всё сделала красиво». Он подчеркнул, что соперницы были на голову её сильнее, но россиянка превзошла их в психологической устойчивости.

30-летняя саночница из Пермской области 8 февраля завоевала бронзу в соревнованиях по санному спорту. Иванова стала первой спортсменкой в российской истории вида спорта, выигравшей индивидуальную медаль Олимпиады.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил шансы россиян в соревнованиях двоек на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

















