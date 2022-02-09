Чудинов поделился ожиданиями от выступления экипажей саней-двоек на Олимпиаде

|

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил шансы россиян в соревнованиях двоек на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Будет очень тяжело. Но я видел, что неплохо получается верхний участок трассы у Богданова, да и стартовый разгон хороший. Денисьев, напротив, испытывает проблемы в старте, но у него хороший нижний отрезок», — цитирует Чудинова ТАСС.

По его словам, россияне могут подняться на подиум, если приложат максимум усилий.

9 февраля на Играх-2022 будет разыгран комплект медалей в соревнованиях экипажей саней-двоек. Россию представят Андрей Богданов и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Россиянка Татьяна Иванова 8 февраля завоевала бронзовую медаль в соревнованиях на одноместных санях в Пекине.

Ранее Наталья Иванова, классная руководительница бронзового призёра Олимпиады — 2022 Татьяны Ивановой, рассказала о характере саночницы.





