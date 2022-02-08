Классная руководительница саночницы Ивановой рассказала о характере спортсменки

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Наталья Иванова, классная руководительница бронзового призёра Олимпиады — 2022 Татьяны Ивановой, рассказала о характере саночницы.

«В школе приходилось, конечно, иногда трудно. В девятом классе из всех девяти учебных месяцев в школе из-за сборов она смогла присутствовать в общей сложности, может быть, месяца два. Тогда не было дистанционного обучения. Между сборами человек приезжал, нарабатывал, брал дополнительные задания. Сразу было понятно, что у человека будут спортивные успехи. Проявлялся настойчивый характер», — заявила педагог в беседе с Life.ru.

По её словам, когда Иванова приезжала со сборов, то устраивалось чаепитие.

Педагог назвала спортсменку очень воспитанным, скромным и доброжелательным человеком, борцом по жизни.

Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях на одноместных санях на Олимпийских играх в Пекине.