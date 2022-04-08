Международная федерация санного спорта допустила россиян к соревнованиям
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«Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — приводит слова Гарт ТАСС.
Она отметила, что исполком FIL не имел права отстранять российских спортсменов от соревнований по уставу организации.
Напомним, что МОК рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал вспыхнувшую в мире русофобию.