Международная федерация санного спорта допустила россиян к соревнованиям

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Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.
Международная федерация санного спорта допустила россиян к соревнованиям
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«Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — приводит слова Гарт ТАСС.

Она отметила, что исполком FIL не имел права отстранять российских спортсменов от соревнований по уставу организации.

Напомним, что МОК рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал вспыхнувшую в мире русофобию.

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