Саночник Репилов жёстко высказался о вспыхнувшей в мире русофобии

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Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал вспыхнувшую в мире русофобию.
Саночник Репилов жёстко высказался о вспыхнувшей в мире русофобии
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Pretty

«Весь «солидарный мир» радуется. Instagram закрыли, русофобия на максималках, русские плохие. Но мне никому доказывать ничего не надо. Я всё сделал уже», — написал на своей странице в Instagram Репилов.

По его словам, люди, которые больше всех выступают против россиян, ничего из себя не представляют и ничего не понимают в спорте и жизни. Он считает, что они никогда ничего без помощи России не добьются.

Репилов уверен, что российский народ сможет перетерпеть и превозмочь все политические и жизненные трудности.

«Мы сможем, мы будем лучшими, такова наша натура, кто бы что ни говорил», — добавил он.

Ранее депутат Европарламента Андерсон назвала расизмом отстранение российских спортсменов.

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