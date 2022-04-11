Кожевникова о жалобе Таталиной на вымогание средств: спортсмены фактически остались ни с чем

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова высказалась о ситуации вокруг чемпионки мира Анастасии Таталиной и её обращения к министру спорта России Олегу Матыцину.
Кожевникова о жалобе Таталиной на вымогание средств: спортсмены фактически остались ни с чем
  • РИА Новости

«Когда люди не платят за подготовку, а потом пишут письма и просят отдать им всё заработанное, это по меньшей мере выглядит странно. Но и обратное тоже верно. С одной стороны, спортсмены должны понимать, что государство вложило в них деньги. С другой, государство обязано делать скидку на то, что век атлета короток. А сейчас 99% российских спортсменов лишились возможности выступать на международных соревнованиях. Фактически они остались ни с чем. Люди просто не могут пересесть на обычную зарплату, которая позволяла бы им жить. Единственный источник дохода для них — призовые», — сказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова заявила, что Таталина не раб и может высказаться.

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