Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах

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Тренер чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной Никита Васильев ответил на обвинения спортсменки.
Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах
  • РИА Новости

«Хочется сначала сказать об обвинении по поводу денег и призовых — такого никогда не существовало! Ни в одной команде у нас не было такой практики, тем более чтобы федерация вымогала какие-то деньги», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он также добавил, что к спортсменке не было пренебрежительного отношения. По словам Васильева, весь тренерский штаб был сфокусирован на работе, несмотря на то, что после чемпионата мира Таталина зазналась.

«Что я могу сказать по поводу каких-то шуточек и домогательств? Да никогда такого не было! Возможно, Анастасия что-то себе придумала и пытается это всё выдать в какой-то форме, утрировать», — добавил тренер.

Он отметил, что обвинения со стороны спортсменки выглядят как оправдание за то, что она не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, на ОИ-2022 Таталина заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла. Золотая медаль досталась представительнице Швейцарии Матильде Гремо, которая набрала 86,56 балла.

Ранее Анастасия Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину.

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