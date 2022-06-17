Вяльбе — о бойкоте украинцами турниров с россиянами: это их проблемы

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта о том, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.
Вяльбе — о бойкоте украинцами турниров с россиянами: это их проблемы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если международная федерация официально допустит нас до международных соревнований, то не думаю, что мы будем прислушиваться к мнению каких-то спортсменов из любых других стран. Не хотят — пусть не соревнуются. Это их проблемы», — приводит слова Вяльбе РИА Новости Спорт.

Она также назвала это заявление смешным, касательно лыжных гонок. По её словам, у Украины после Олимпиады остаются какие-то допинговые скандалы с лыжниками.

14 июня министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Гутцайта о том, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.

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