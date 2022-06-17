Вяльбе — о бойкоте украинцами турниров с россиянами: это их проблемы
- РИА Новости
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«Если международная федерация официально допустит нас до международных соревнований, то не думаю, что мы будем прислушиваться к мнению каких-то спортсменов из любых других стран. Не хотят — пусть не соревнуются. Это их проблемы», — приводит слова Вяльбе РИА Новости Спорт.
Она также назвала это заявление смешным, касательно лыжных гонок. По её словам, у Украины после Олимпиады остаются какие-то допинговые скандалы с лыжниками.
14 июня министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.
Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Гутцайта о том, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.