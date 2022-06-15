Депутат Госдумы Журова прокомментировала заявление министра молодёжи и спорта Украины

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта о том, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.

«Много федераций спорта разрешили нашим спортсменам выступать под нейтральным статусом. В первую очередь речь идёт о теннисе. Конечно, это не про спорт, и МОК обычно наказывает за бойкот, поскольку страны не должны проявлять себя таким образом. В большинстве случаев этого хотят именно политики, а не спортсмены. Они пытаются убедить в этом и остальных. В теннисе ситуация сложилась так, что россиян поддержали спортсмены из других стран, потому что хотят соревноваться с лучшими, — заявила парламентарий в беседе с Inforeactor.

По её словам, украинские власти пытаются оказать давление на мировое сообщество, делая подобные заявления.