Депутат Госдумы Журова прокомментировала заявление министра молодёжи и спорта Украины
- РИА Новости
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«Много федераций спорта разрешили нашим спортсменам выступать под нейтральным статусом. В первую очередь речь идёт о теннисе. Конечно, это не про спорт, и МОК обычно наказывает за бойкот, поскольку страны не должны проявлять себя таким образом. В большинстве случаев этого хотят именно политики, а не спортсмены. Они пытаются убедить в этом и остальных. В теннисе ситуация сложилась так, что россиян поддержали спортсмены из других стран, потому что хотят соревноваться с лучшими, — заявила парламентарий в беседе с Inforeactor.
По её словам, украинские власти пытаются оказать давление на мировое сообщество, делая подобные заявления.